اليمن.. مصرع 5 وإصابة العشرات فى انفجار محطة غاز فى عدن

وكالات

أفادت وسائل إعلامية الجمعة، بحدوث انفجار تبعه اندلاع حريق هائل في جراء انفجار محطة غاز بمدينة عدن اليمنية، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

ونشر نشطاء على منصة "إكس"، لحظة الانفجار والحريق في محطة الغاز، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لتقديم الرعاية الطبية المصابين.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون جراء الانفجار في محطة تعبئة الغاز في شارع مزدحم بالعاصمة المؤقتة لجنوبي اليمن.

وأشار مصدر إلى أن الانفجار وقع في محطة لتعبئة الغاز ولم تعرف أسبابه حتى الآن، وأن الانفجار تسبب بحريق هائل أمتد إلى أحد صهاريج الغاز القريبة في المكان ومحال تجارية.

ويشهد اليمن أوضاعا مأساوية في ظل الحرب الدائرة منذ سنوات، وفي الأسبوع الماضي، لقي العشرات مصرعهم غرقا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأعلن صندوق الامم المتحدة للسكان في اليمن الخميس، أن السيول الجارفة تسببت في مقتل 24 شخصا وفقدان 17 آخرين، موضحا أن السيول نجمت عن الأمطار الغزيرة وانهيار 3 سدود يوم الثلاثاء الماضي.

وتضررت 1020 عائلة، جراء السيول التي هدمت 40 منزلا كليا و230 منزلا جزئيا، بحسب التقرير الأممي.

وتحاول فرق الإغاثة الوصول إلى المناطق المتضررة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، في ظل تضرر الطرق جراء السيول.