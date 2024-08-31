الدنمارك تسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 فى الهجوم على روسيا

وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتى فريدريكسن، اليوم السبت، أنها سمحت للقوات الأوكرانية باستخدام مقاتلات "إف-16" الدنماركية التى تم نقلها إلى كييف لمهاجمة أراضى روسيا، بما فى ذلك مقاطعة كورسك.

وقالت فريدريكسن فى مؤتمر الأمن الدولى فى براغ ردا على سؤال حول استخدام مقاتلات "إف-16" فى كورسك: "لا نفرض قيودا على شيء".

وأضافت رئيسة الوزراء الدنماركية أن "من الضرورى التوقف عن التحدث عن قيود مفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة"، كما دعت الدول الأوروبية إلى زيادة تكاليف الدفاع حتى تكون مسؤولة عن أمنها بنفسها.