اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدنمارك تسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 فى الهجوم على روسيا

السبت، 31 أغسطس 2024 08:28 م
الدنمارك تسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 فى الهجوم على روسيا ميتى فريدريكسن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتى فريدريكسن، اليوم السبت،  أنها سمحت للقوات الأوكرانية باستخدام مقاتلات "إف-16" الدنماركية التى تم نقلها إلى كييف لمهاجمة أراضى روسيا، بما فى ذلك مقاطعة كورسك.

وقالت فريدريكسن فى مؤتمر الأمن الدولى فى براغ ردا على سؤال حول استخدام مقاتلات "إف-16" فى كورسك: "لا نفرض قيودا على شيء".

وأضافت رئيسة الوزراء الدنماركية أن "من الضرورى التوقف عن التحدث عن قيود مفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة"، كما دعت الدول الأوروبية إلى زيادة تكاليف الدفاع حتى تكون مسؤولة عن أمنها بنفسها.







ميتى فريدريكسن

أوكرانيا

الدنمارك

اف 16




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة