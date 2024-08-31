الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق اندلع بمطرانية بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

نجحت الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، فى إخماد حريق هائل اندلع فى مبنى مطرانية بنى سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية لمكان الحريق.

تم الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد في الكنيسة الواقعة بمنطقة حيوية.



اخماد الحريق



الحريق