التنمية المحلية تنفذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 157 متدربا من العاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن انطلاق الأسبوع الخامس بالخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2024/2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد، بتنظيم 5 دورات تدريبية بينهم 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة وهما دورة مهارات التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ، ودورة تطوير المهارات الإدارية للقيادات ، و دورة إعداد المدربين TOT،كما ينظم المركز دورة تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة ،ودورة الاتصال السياسي والتعامل مع أعضاء مجلس النواب في المحليات.

وأكدت الدكتورة منال عوض ان مركز سقارة ينظم دورة مهارات التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ،ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بوحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل والمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين في جميع المحافظات، وتأتى تلك الدورة في إطار حرص وزارة التنمية المحلية دوما على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة بالأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية الدورة في رفع كفاءة ومهارات العاملين بالمحافظات في كيفية التعامل والتواصل مع متحدى الاعاقة والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة فضلاً عن سرعة إنهاء خدماتهم في أقل وقت ممكن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الأسبوع الخامس بمركز سقارة سيتضمن كذلك تنفيذ دورة جديدة لأول مرة وهى تطوير المهارات الإدارية للقيادات والذي يستمر على مدار أسبوعين ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دورة الاتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات، ويستفيد منها العاملين بإدارات الاتصال السياسي بالمحافظات، مشيرة إلى ضرورة رفع مهارات ووعي العاملين بالإدارة المحلية في كيفية التواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية التشريعية، والعمل على إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين والتيسير عليهم في جميع المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يليق بالجمهورية الجديدة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة سينفذ الأسبوع الجاري، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية بالمحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويستفيد منها القيادات النسائية في المحافظات، لافتة إلى حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات و اشراكها فى خطط التنمية تنفيذاً لاستراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030 بما يضمن إدماج احتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات، موضحة أن الدورة التدريبية تستمر على مدار أسبوعين وتهدف إلي رفع قدرات القيادات النسائية للاستفادة بهم في القيادة على كافة المستويات وخلق أجيال من القيادات النسائية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الإدارة عن علم وممارسة، وأيضاً لتبادل الخبرات العلمية بين الأجيال، ويعتمد على زيادة المهارات الوظيفية التخصصية ومهارات الشخصية القيادية معاً.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع الخامس من خطة مركز سقارة سيشهد تنفيذ الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، ويستفيد منها 28 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، ووجهت الدكتورة منال عوض المشرفين على تنفيذ دورة إعداد المدربين (TOT)، بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة، وذلك للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، إضافة إلى اجراء أبحاث جماعية يقوم المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

