البرتغال تضبط 6.5 طن كوكايين وتعتقل 3 مواطنين بتهمة الانتماء لمنظمة إجرامية

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أعلنت الشرطة البرتغالية عن ضبط أكثر من 6.5 طن من الكوكايين، والقبض على ثلاثة مواطنين برتغاليين يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية دولية.



وقال أرتور فاز، رئيس الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، إن "البرتغال ليست الوجهة النهائية لهذه المخدرات بل دول أخرى في أوروبا".



وأضاف: وفقا للبيانات التي قمنا بجمعها ومع الأخذ في الاعتبار الكمية وجميع الظروف المحيطة بنقل المخدرات داخل الأراضي الوطنية، فإننا نتحدث عن شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية لها صلات بالعديد من الدول ولديها القدرة على استيراد كميات كبيرة من المخدرات".



تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، تم تنفيذها على مدى شهرين، وتم خلالها القيام بعمليات تفتيش ومصادرة العديد من الأشياء والوثائق، بما في ذلك سيارات فاخرة.