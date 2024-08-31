اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها ويعزلها عن محيطها

السبت، 31 أغسطس 2024 08:06 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها ويعزلها عن محيطها قوات الاحتلال الإسرائيلى
محمد جمال

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قات وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الاسرائيلى أغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها وقام بعزلها عن محيطها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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غزة

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فلسطين

الخليل




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