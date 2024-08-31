ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الحديدة باليمن إلى 84 شخصا

محمد جمال

ارتفع عدد الوفيات فى محافظة الحديدة فى اليمن إلى 84 شخصًا جراء الأمطار والفيضانات، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وأكدت تقارير يمنية مصرع 27 شخصا من جراء الفيضانات التى اجتاحت محافظة ذمار اليمنية.

وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المناطق والمواقع الأثرية والمدن التاريخية، خاصة فى مناطق سيطرة جماعة الحوثى، التى تتعرض مؤخرا لمخاطر التدمير جراء السيول والفيضانات التى تشهدها البلاد، منذ مطلع يوليو الماضى.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة فى الحكومة اليمنية، معمر الإريانى، إنه وجه "نداء استغاثة إلى المدير العام لليونسكو، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمى لدول الخليج واليمن، للتدخل العاجل لحماية المناطق الأثرية المتضررة جراء الأمطار والسيول التى اجتاحت عددا من المدن التاريخية الواقعة فى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثى.