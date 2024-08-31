إصابة 6 أشخاص في حادث طعن على متن حافلة غرب ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم /السبت/ إصابة ستة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة خطيرة ، إثر وقوع حادث طعن على متن حافلة في غرب البلاد.



وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن المشتبه به امرأة ألمانية تبلغ من العمر 32 عاما وقد تم إلقاء القبض عليها في أعقاب الهجوم الذي وقع في بلدة "زيجن"، مشيرة إلى أن 40 شخصا كانوا على متن الحافلة أثناء وقوع الحادث.



وأفادت السلطات الألمانية أن ثلاثة من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة. فيما تجري الشرطة تحقيقا لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه ليس هناك أي مؤشرات على أن الحادث هجوم إرهابي.



ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من وقوع هجوم طعن بسكين في مدينة "زولينجن" الواقعة غربي ألمانيا، الذي خلف ثلاثة قتلى وثمانية مصابين ، ودفع الحكومة الألمانية إلى إعلان تغييرات في الإجراءات الأمنية وسياسات اللجوء بعد أن تبين أن المشتبه به في الهجوم طالب لجوء سوري لم تنجح الحكومة في ترحيله.



وفرضت الحكومة الألمانية في أعقاب الحادث قيودا جديدة على حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة وقلصت المساعدات المقدمة لبعض المهاجرين غير القانونيين.