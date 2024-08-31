أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما يتم عمل ايضا خصم إضافى 10% فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات حتى 500 كيلو.

طرح حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ115 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام

طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"،

علبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيها " أصناف مميزة، "

علبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيها

علبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيه مميزة بالأصناف

بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.