وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بوحدات بئر العبد إلى التحقيق

شمال سيناء - محمد حسين

قام الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم بجولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد.

شملت الجولة زيارة مراكز الرعاية في الروضة، التلول، سلمانة، إضافة إلى المركزين الحضريين في بئر العبد ووحدة بئر العبد.

خلال زيارته، تفقد الدكتور بدر غرف الاستقبال والصيدليات وغرف الكشف الطبي للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الضرورية.

وأصدر توجيهات فورية بإحالة المتغيبين من العاملين في هذه الوحدات إلى التحقيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن هذه الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تواجد الطواقم الطبية خاصة في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، مما يسهم في تقديم خدمات صحية متواصلة وفعّالة.

في سياق متصل، كانت صحة شمال سيناء قد أعلنت سابقاً عن نجاح قافلة "بين الناس" الطبية في الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لـ 556 مواطناً في حي السبيل، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة التي استمرت لمدة يومين ضمت خمس عيادات متنقلة في تخصصات الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والولادة، والعظام.

كانت هناك قافلة طبية أخرى قد أُطلقت تحت شعار "بين الناس" في حي الصفا بمدينة العريش، ضمن حملة "100 يوم صحة"، بهدف تقديم الرعاية الصحية لسكان المناطق الأكثر احتياجاً في المحافظة.

ضمت القافلة فرقاً طبية متخصصة وتستمر لمدة يومين، لضمان وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من السكان.