اليوم السابع
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وسائل إعلام فرنسية: أوكرانيا تحض منغوليا على توقيف بوتين خلال زيارته المقبلة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:35 م
وسائل إعلام فرنسية: أوكرانيا تحض منغوليا على توقيف بوتين خلال زيارته المقبلة بوتين
محمد جمال

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أعلنت وسائل إعلام فرنسية اليوم أن أوكرانيا طلبت من منغوليا  توقيف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارته المقبلة للبلاد.

وأكدت الرئاسة الروسية، الجمعة، أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق فلاديمير بوتين لا تثير قلقها خلال زيارته المقبلة لمنغوليا، الدولة العضو فى المحكمة والملزمة نظرياً بتوقيفه بمجرد وصوله، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، للصحفيين "لا قلق لدينا حوار ممتاز مع أصدقائنا فى منغوليا".

وأضاف: "بالطبع تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة" دون مزيد من التفاصيل.

ويتوقع أن يقوم بوتين بزيارة منغوليا فى الثالث من سبتمبر، ستكون الأولى له إلى بلد موقّع على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مذ أصدرت هذه الهيئة مذكرة توقيف بحقه فى مارس 2023.







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