وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يشهدان احتفالية القليوبية بالعيد القومى اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

يشهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، احتفالية محافظة القليوبية بالعيد القومي الـ156، حيث يستقبلهم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وذلك لمشاركة أبناء المحافظة للاحتفال بالعيد القومي.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه سيتم عقد لقاء مع الأئمة بالمحافظة، ثم يتم التوجه لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، والتى سيتم نقل شعائرها على الهواء مباشرة من التليفزيون المصري، بحضور عدد من المحافظين السابقين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، يعقبها افتتاح معرض دار المعارف في مكتبة منار القليوبية بمنطقة الفلل ببنها، وكذلك رفع ساري حديقة شارع العلم بشارع فريد ندا، وايضا الموقع المقترح لمسجد مصر.

ويعقب ذلك تسليم عدد من الفتيات اليتيمات الأجهزة الكهربائية لإتمام حفلات الزفاف الخاصة بهن، ثم حضور عرض رياضي بالأعلام.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي في الـ 30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868 ، والتي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.