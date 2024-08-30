نصائح صحية للتخلص من احتباس الماء في الجسم

كتبت فاطمة ياسر

إذا لاحظت حدوث تورم في قدميك أو يديك، فقد يكون هذا علامة على احتباس الماء داخل الجسم، ووفقا لموقع healthshots. سنتعرف علي طرق التخلص من هذه المشكلة، ومنها:

- حافظ على ترطيب جسمك

شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في الواقع على تقليل احتباس الماء، فعندما تصاب بالجفاف، يميل جسمك إلى الاحتفاظ بالمياه لمنع المزيد من الجفاف، ومن خلال الحفاظ على ترطيبك جيدًا، فإنك ترسل إشارة إلى جسمك بأنه لا توجد حاجة لتخزين الماء، مما قد يساعد في تقليل الانتفاخ، ولذا احرص على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

يلعب البوتاسيوم والمغنيسيوم دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ومن ناحية أخرى، تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والبطيخ والبطاطا الحلوة والخوخ في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، مما قد يساعد في تقليل الانتفاخ

-اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم

الصوديوم هو السبب الرئيسي وراء احتباس الماء في الجسم، و يمكن أن تتسبب مستويات الصوديوم العالية في احتباس الماء في الجسم لموازنة الملح الزائد، لمكافحة هذا، حاول تقليل تناول الأطعمة المصنعة مثل الجبن واللحوم الباردة والخبز والوجبات المجمدة ومزيج الحساء والوجبات الخفيفة، والتي غالبًا ما تكون عالية الصوديوم، وتوصي أحدث الإرشادات الغذائية للأمريكيين بعدم تناول أكثر من 2300 مليجرام (مجم) من الصوديوم يوميًا. لذا تأكد من عدم تجاوز هذا الحد واختر الأطعمة الطازجة الكاملة للطهي في المنزل للتحكم في كمية الملح المستخدمة.

- تقليل تناول الكربوهيدرات



يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات، إلى احتباس الماء، و عندما تستهلك كميات كبيرة يتم تخزنها داخل جسمك على شكل جليكوجين، والذي يرتبط بالماء في عضلاتك وكبدك، ومن خلال تقليل تناول الكربوهيدرات، قد تلاحظ انخفاضًا في احتباس الماء، وذلك وفقًا لإرشادات النظام الغذائي للأمريكيين 2020-2025 ، يحتاج البالغون إلى 130 جرامًا على الأقل من الكربوهيدرات للعمل كل يوم، ولذا ركز على الحبوب الكاملة وقلل من الوجبات الخفيفة السكرية والخبز الأبيض للمساعدة في الحفاظ على نظامك الغذائي صحيًا.

- ارفع قدميك

إذا كنت تعاني من تورم الكاحلين أو القدمين، فإن رفع قدميك يمكن أن يساعدك، فعندما تجلس أو تقف لفترات طويلة، يمكن أن تتسبب الجاذبية في تجمع السوائل في الأطراف السفلية، ومن خلال دعم قدميك، يمكنك مساعدة السوائل على العودة إلى الجزء العلوي من جسمك، مما قد يقلل من التورم ، حاول رفع قدميك كلما أمكنك، سواء كنت تجلس بحرية على الأريكة أو مستلقيًا على السرير.

- النوم جيدا

النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك إدارة احتباس الماء، وعندما تحصل على قسط كافٍ من الراحة، يصبح جسمك أكثر قدرة على تنظيم توازن السوائل ومعالجة الصوديوم الزائد، و استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، وحاول وضع جدول نوم منتظم للمساعدة في الحفاظ على أنظمة جسمك تحت السيطرة.