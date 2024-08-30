مقتل 5 وإصابة 37 أخرين فى هجوم أوكرانى على منطقة بيلجورود الروسية

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قُتل 5 أشخاص وأصيب 37 آخرين؛ إثر هجوم أوكرانى على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.



وقال حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/- "أشعر بحزن عميق لإبلاغى بمقتل شخص بعد أن أصابت قذيفة سيارة ركاب. أتقدم بخالص التعازى للعائلة".



وأضاف المسؤول الروسي: "هذه خسارة لا يمكن تعويضها. ووفقا للبيانات الأولية، أصيب سبعة مدنيين. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات".



وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت، فى وقت سابق، أن القوات الأوكرانية نفّذت هجوماً على موقع حدودى فى منطقة بيلجورود بجنوب روسيا. وأفادت هذه الوسائل بأن حوالى 500 جندى أوكرانى شنوا هجوماً على نقطتى تفتيش روسيتين فى نخوتييفكا وشيبكينو فى منطقة بيلجورود.