اليوم السابع
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مصدر أمني مسؤول ينفي ما تم تداوله فى وسائل إعلام إسرائيلية حول وقوع حادث طعن لأحد مواطنيها فى طابا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 07:48 م
مصدر أمني مسؤول ينفي ما تم تداوله فى وسائل إعلام إسرائيلية حول وقوع حادث طعن لأحد مواطنيها فى طابا علم مصر
كتب محمد شرقاوى

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نفي مصدر أمني مسئول ما تم تداوله حول وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الإسرائيلية لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء، حيث أوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48، بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل، وأسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغه الخطورة، و كذا عدد ثلاثة عاملين مصريين آخرين، وإصابة ٣ من السائحين عرب 48، وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج.

وتباشر الجهات الأمنيه التحقيق في الواقعة للوقوف علي ملابسات الحادث.

 







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