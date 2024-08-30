مصدر أمني مسؤول: تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج والجهات الأمنية تباشر التحقيق

كتب محمد شرقاوى

قال مصدر أمني مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية إنه تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات حادث طعن بفندق طابا.

قال مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية إنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

كما أفادت القناة بأن شهود عيان قالو إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.