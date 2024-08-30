مصدر أمنى مسؤول ينفى ما تداوله إعلام إسرائيلى حول حادث طعن لأحد مواطنيها فى طابا (إنفوجراف)

نفى مصدر أمنى مسئول ما تم تداوله حول وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الإسرائيلية لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.

حيث أوضح المصدر لقناة القاهرة الإخبارية أن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48، بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وأضاف المصدر أن المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة، وكذا عدد ثلاثة عاملين مصريين آخرين، وإصابة 3 من السائحين عرب 48، وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقى العلاج.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق فى الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.