مصدر أمنى مسؤول: الواقعة مشاجرة بين عامل بفندق وسائحين من عرب 48 لمحاولتهم الحصول على خدمات دون مقابل

كتب محمد شرقاوى

قال مصدر أمني مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية إن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وقال مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصرى بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

وقال مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية إنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

كما أفادت القناة بأن شهود عيان قالو إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.