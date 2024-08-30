مصدر أمنى مسؤول: المشاجرة أسفرت عن إصابة عامل مصرى بإصابات بالغة الخطورة و3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين من عرب 48

كتب محمد شرقاوى

قال مصدر أمني مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا 3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48.

قال مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية إنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

كما أفادت القناة بأن شهود عيان قالو إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.