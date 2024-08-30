محافظ الجيزة يكلف بتنفيذ حملات لضبط السيارات المخالفة لاشتراطات للبيئة

كتبت - مرام محمد

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء) خلال العام الحالي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة البيئة.

وجاءت تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في هذا الشأن على النحو التالى:

- حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا حتى نهاية نوفمبر المقبل.

- غلق المسابك العاملة بالفحم والسولار والمازوت من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا يوميًا.

- توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

- ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

- رفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات.

- العمل على مدار اليوم في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفه للانتقال الفورى والتعامل معها.

- حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وأكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات التي تزيد انبعاثاتها عن الحد المسموح به.

- تكليف شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة، والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها.