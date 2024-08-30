اليوم السابع
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غارة إسرائيلية على محيط بلدة مجدل زون وحداثا جنوبى لبنان

الجمعة، 30 أغسطس 2024 11:23 م
غارة إسرائيلية على محيط بلدة مجدل زون وحداثا جنوبى لبنان لبنان
محمد جمال

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارة جوية على محيط بلدة مجدل زون ومحيط بلدة حداثا جنوبى لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات زبقين، والجبين، ويارين، ومجدلزون، وعلما الشعب، والناقورة، وطير حرفا، ويارون، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى، طوال الليل وحتى الصباح، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل الحارقة على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.







لبنان

الاحتلال الإسرائيلى

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