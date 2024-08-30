اليوم السابع
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صحة المنوفية: تنظيم 8 قوافل طبية بقرى المحافظة خلال الشهر القادم

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:00 ص
صحة المنوفية: تنظيم 8 قوافل طبية بقرى المحافظة خلال الشهر القادم قوافل طبية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، على استمرار تنفيذ القوافل الطبية بالقرى الاكثر احتياجا على مستوى المحافظة ، وذلك لتقديم خدمة طبية للمرضى بتلك القرى مجانا .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريحات خاصة ، لليوم السابع ، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل طبية الشهر القادم بعدد من قرى مراكز المحافظة، بها جميع التخصصات الطبية ، وكذلك الأشعة ، والتحاليل .

وأشار فوزى ، إلى أن نعمل فى مديرية الصحة على قدم وساق من أجل النهوض بالمنظومة الصحية ، فى ظل توجيهات القيادة السياسية ، للاهتمام بصحة المواطنين ، عن طريق القوافل والمبادرات الرئاسية .

 







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