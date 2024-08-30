زحام على شواطئ إسكندرية.. آخر ويك إند فى أغسطس.. فيديو وصور

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، وذلك مع استمرار الاقبال، وتوافد الأفواج المصيفية فى آخر جمعة، من شهر أغسطس لقضاء إجازة مصيفية سعيدة على شواطئ الإسكندرية الساحرة وقبل بدء العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر.
و سجلت محافظة الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى و 24 درجة فى الصغرى ، مع زيادة درجة الحرارة المحسوسة من 2:3 درجات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة .
يأتى ذلك فيما شهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقى ، وشواطئ القطاع الغربى والعجمى .
ووفرت الادارة المركزية للسياحة، وسائل متعددة لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية أرقام:
أرقام شكاوى القطاع الشرقى
01270746490
01289252668
01270477199
01119555946
أرقام شكاوى القطاع الغربي
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
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