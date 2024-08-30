زحام على شواطئ إسكندرية.. آخر ويك إند فى أغسطس.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، وذلك مع استمرار الاقبال، وتوافد الأفواج المصيفية فى آخر جمعة، من شهر أغسطس لقضاء إجازة مصيفية سعيدة على شواطئ الإسكندرية الساحرة وقبل بدء العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر.

و سجلت محافظة الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى و 24 درجة فى الصغرى ، مع زيادة درجة الحرارة المحسوسة من 2:3 درجات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة .



يأتى ذلك فيما شهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقى ، وشواطئ القطاع الغربى والعجمى .



ووفرت الادارة المركزية للسياحة، وسائل متعددة لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية أرقام:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490

01289252668

01270477199

01119555946



أرقام شكاوى القطاع الغربي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

www.catr.gov.eg