رفع 456 حالة إشغال بالسوق السياحى باسوان

أسوان- صلاح المسن



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة داخل السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 456 حالة إشغال ، وتحرير 5 محاضر ، ومصادرة المضبوطات وذلك وسط مشاركة للواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وأيضاً رئيس ونواب رئيس مدينة أسوان ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنين بالوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق ، مدعمين بالمعدات والسيارات .

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بتهذيب ورى الأشجار ، فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين .

يأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ورفع الإشغالات ، ومواصلة أعمال النظافة العامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

