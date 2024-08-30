رفع 12 طن قمامة ومخلفات خلال عدة حملات نظافة بشوارع مركز البدارى فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ،إنه تم رفع 12 طن قمامة ومخلفات خلال عدة حملات نظافة بشوارع مركز البداري ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

واشار محافظ اسيوط ، إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة موضحا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز، نفذت حملات لرفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالطرق والمحاور الرئيسية بشوارع وميادين مركز ومدينة البداري فضلاً عن كنس شوارع المدينة المرصوفة باستخدام سيارات الكنس الآلي لرفع الأتربة .

وأسفرت عن رفع 12 طن قمامة ومخلفات وذلك بمشاركة حافظ جلال وعلاء الناظر ورضا خلف نواب رئيس المركز ، وإشراف محمد فوزي العسال مدير اداره المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية كـ( الجليدر واللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي) حفاظاً على صحة المواطنين مؤكداً على استمرار شن الحملات بصفة دورية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

