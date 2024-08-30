رفع علم مصر على أطول سارى بالقليوبية.. احتفالا بالعيد القومى للمحافظة.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة فخرى فكرى الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها، معرض دار المعارف في مكتبة منار القليوبية، رافقه خلالها عدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد الحضور مشتملان المعرض، كما أشاد مفتي الجمهورية بالكتب المعروضة بالمعرض لتقديم فكر وسطي لكل أبناء القليوبية ولكافة الأعمار.

كما شهد المحافظ ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة بنها ومرافقوهم، رفع علم مصر علي أعلي ساري بحديقة شارع العلم بشارع فريد ندا ببنها، حيث يبلغ ارتفاعه 18 متر، حيث تم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

كما نقلت الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، الذي أدي الخطبة نائبا عن وزير الأوقاف، واللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، ومشاركة والدكتور رضا فرحات، والدكتور علاء عبد الحليم، والمستشار عدلي حسين محافظي القليوبية السابقين، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية السابق، واللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مركز ومدينة بنها، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 156 للمحافظة.

وأناب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم لحضور احتفال محافظة القليوبية بالعيد القومي وأداء خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، اليوم الجمعة 30 أغسطس، وأداء خطبة الجمعة بعنوان: أفتان أنت يا معاذ؟.

وأوضحت محافظة القليوبية، يعقب الصلاة افتتاح معرض دار المعارف في مكتبة منار القليوبية بمنطقة الفلل ببنها، وكذلك رفع ساري حديقة شارع العلم بشارع فريد ندا، وايضا الموقع المقترح لمسجد مصر.



ويعقب ذلك تسليم عدد من الفتيات اليتيمات الأجهزة الكهربائية لإتمام حفلات الزفاف الخاصة بهن، ثم حضور عرض رياضي بالأعلام.

وتحتفل محافظة القليوبية بعيدها القومي فى الـ 30 من شهر أغسطس من كل عام، والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.

ومحافظة القليوبية هى إحدى محافظات مصر وعاصمتها مدينة بنها، وتقع محافظة القليوبية بمنطقة شرق النيل عند رأس الدلتا ويحدها من الجنوب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وشمالاً محافظتا الدقهلية والغربية وشرقاً محافظة الشرقية وغربا محافظة المنوفية، وتعدّ محافظة القليوبية المحافظة الثالثة في إقليم «القاهرة الكبرى» بالإضافة إلى محافظات: القاهرة والجيزة.