رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى الطوارئ ويستمع لمطالب المرضى والمرافقين.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بجولة مفاجئة في مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور النعماني إلى أن جولته شملت المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العمليات، والقسم الداخلي. كما التقى خلال الجولة مع إدارة المستشفى، والأطقم الطبية، والتمريض، حيث قام بمراجعة الأقسام المختلفة والعيادات.

وأكد النعماني على أهمية حسن التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والعمل على تلبية جميع احتياجات المستشفى، وأن الجولة تضمنت أيضًا المرور على العناية المركزة، وصيدلية الطوارئ، والأقسام الداخلية. وأكد على تواجد الأطباء والتمريض والتزامهم بالمهام الموكلة إليهم، كما تابع الانضباط الإداري داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية في مواقع عملهم. وأوضح أنه اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وتابع جداول نوبتجيات الخدمات الطبية، مثنيًا على جهود جميع العاملين في المستشفى لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمرضى والمترددين.

وخلال الجولة، حرص الدكتور النعماني على الاستماع مباشرة إلى المرضى وذويهم، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم الصحية. ووجه بضرورة حل جميع التحديات التي قد تواجه المرضى أثناء فترة علاجهم في المستشفى الجامعي، لضمان تلقيهم الرعاية الكاملة حتى يتماثلوا للشفاء التام.



رئيس الجامعة أثناء المرور



متابعة حالة أحد المرضى



الإطلاع على التقارير الخاصة بالمريض



حوار مع الأطباء بالمستشفى



داخل أحد الأقسام



حالة مرضية بالمستشفى