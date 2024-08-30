رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج الدفعة 58 من خريجى كلية العلاج الطبيعى

محمد صبحى

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل خريجي الدفعة 58 من كلية العلاج الطبيعي، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وعميدة الكلية الدكتورة أمل يوسف، ووكليات الكلية، والنقيب العام لنقابة أطباء العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في حفل تخرج الدفعة 58 من كلية العلاج الطبيعي، قائلًا: إن يوم التخرج هو يوم الحصاد الذي يمثل لحظة فارقة في حياة الطلاب، حيث يأتي تتويجًا لجهودهم وأولياء أمورهم على مدار سنوات من العمل الدؤوب، مؤكدًا أن لحظة التخرج من جامعة القاهرة ستبقى حاضرة في أذهان الخريجين، ومثار فخر كبير لهم لأن الجامعة لديها تاريخ طويل يمتد لأكثر من 117 عامًا وهي تحتل مراتب متقدمة بين الجامعات العالمية.

ودعا رئيس الجامعة الخريجين إلى بر الوالدين والاعتراف بفضلهم في هذا النجاح. وأكد أن علاقتهم بالجامعة لا يجب أن تنتهي بالتخرج بل هي بداية لمرحلة جديدة من اكتساب المهارات والمعرفة، وحثهم على الالتحاق بالدراسات العليا والانضمام إلى رابطة الخريجين للاستفادة من الخدمات والميزات التي تقدمها مثل استخدام المكتبات والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل، ومختلف الأنشطة التي تقدمها الرابطة.

وفي ختام كلمته، شكر رئيس الجامعة أولياء الأمور على جهودهم وتضحياتهم، معتبرًا أنهم الجنود الحقيقيون خلف هذا الإنجاز وتخرج أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.



حفل التخرج



جانب من الحفل



الطلاب