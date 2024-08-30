ختام فعاليات البرنامج التدريبى "التهيئة الرقمية وإدارة التغيير الرقمى" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ختام فعاليات البرنامج التدريبي « التهيئة الرقمية وإدارة التغيير الرقمي » لمديري إدارات الديوان العام، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، والتي حاضرت فيه الدكتورة آيات أبوسعدة، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العاملين في ظل التحديات العالمية الجديدة وتحقيق رؤية مصر الرقمية واستراتيجية مصر 2030.

أكد لواء دكتور محافظ كفر الشيخ، على التعاون المثمر والمستمر بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في العديد من البرامج التدريبية ومشروعات التطوير المؤسسي، ومشروعات البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مقدمًا خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه المتواصل لمحافظة كفرالشيخ، في المشروعات الرقمية، والخدمات الرقمية وتدريب وتنمية مهارات العاملين، وتحقيق أعلى معدلات التميز التشغيلي، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي «التهيئة الرقمية وإدارة التغيير الرقمي» يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات العاملين وتطوير الأداء الوظيفي، لما له من دور أساسي في مقاومة الضغوطات الوظيفية، فضلًا عن تقديم بعض التوصيات التي ستجد تأثير إيجابي عند التطبيق، مثل تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، مع التأكيد على ضرورة زيادة الوعي لدى العاملين وتعزيز قدراتهم مما يكون له الأثر الإيجابي على مستوى جودة العمل وبالتالي تحسين الخدمات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي يعد خطوة هامة في رفع كفاءة القيادات الإدارية وتعزيز قدراتهم على مواكبة أساليب علمية حديثة ومبتكرة، حيث يركز على نموذج التميز الحكومي والقيادة الاستراتيجية وعقلية التحول الرقمي وكيفية توقع التغيير وتبنيه لتطوير الموارد البشرية داخل الديوان، بالإضافة إلى أنواع الشخصيات في بيئة عمل التحول الرقمي، وعلم نفس التغيير وتأثيره النفسي، وتعزيز مهارات العمل الجماعي والعمل ضمن فريق بهدف تحقيق أعلى معدلات التميز الوظيفي.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة القيادات الإدارية، بهدف تمكين القيادات لمواكبة التحديات الحديثة في مجال الإدارة الرقمية، وتطوير الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل.



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