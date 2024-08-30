ثقافة الأقصر تقدم أنشطة لمواجهة العنف الفكري والتوعية بأهمية التعليم والقضاء على التسرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قصور ثقافة الأقصر على مدار الأيام الماضية، تقديم عدد من الأنشطة التثقيفية المتنوعة بالعديسات والطود وأرمنت وحوض الرمال ضمن برامج قصور الثقافة، وضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة التوعوية خلال إجازة الصيف.

وفي هذا الصدد نظمت مكتبة النمسا الثقافية يوماً ثقافياً بمدرسة صالح عايد المجتمعية بحاجر المساوية، تضمن محاضرة بعنوان "دور التعليم المجتمعي في القضاء على ظاهرة التسرب" تناول خلالها أبو المكارم عبد الجليل -مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، التعليم وأثره في ثقافة الطفل، موضحاً أن العلم سلاح لمحاربة الجهل والفقر والعادات السيئة والقضاء على الأمية، وضمن الفعاليات نفذت ورشة فنون تشكيلية للفنانة سهير محمد، وأخرى للألعاب الذهنية وفقرة مواهب، وعقدت المكتبة محاضرة أخرى بعنوان "التلوث وأخطاره على البيئة"، تحدث بها مدير إدارة التربية والتعليم عن التلوث وأنواعه ومصادره، مشيراً لإستخدام التكنولوجيا في القضاء على التلوث ودور الإنسان في الحفاظ على البيئة، ودور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي بأخطار التلوث.

وفي الجانب الثقافي لأنشطة فرع الأقصر، برئاسة حسين النوبي، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر والمجتمع" أوضح خلالها علي حسان عضو نادي أدب أرمنت، أسس القصيدة الشعرية والمعيار الفني في بنائها الذي يمنحها تكوينا جماليا، وناقش قصر ثقاف الطارف "العنف الفكري وأثره" في محاضرة أكد خلالها الشيخ سيد حسين من الأوقاف، أن العنف الفكري يؤدي إلى التطرف ويهدم الشعوب، وأكد أهمية التوعية المستمرة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر، وبعنوان "كلنا واحد" عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة تحدثت بها إيفون إيليا -أخصائي ثقافي، عن أشكال التمييز والتفرقة بين الأبناء وأسبابه ومخاطره، بالإضافة إلى ورشة صلصال نفذتها الفنانة شيماء عبد الواحد.



محاضرات ثقافية حول أهمية التعليم بقصور ثقافة الأقصر



ثقافة الأقصر تقدم أنشطة لمواجهة العنف الفكري