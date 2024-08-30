توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1374 مواطنا خلال قافلة فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

أشارت مديرية الصحة بدمياط فى بيان أصدرته اليوم عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة.

وأوضحت المديرية، أنه يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع قد شهد إطلاق قافلة بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ، وذلك فى ختام خطة شهر أغسطس الجارى، تضمنت 11عيادة بإجمالى 9 تخصصات طبية، تردد عليها 1374 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 9 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة إلى إجراء 579 تحليل بمعمل الدم و 48 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 34 حالة بالأشعة و49 حالة أخرى بالسونار.

كما تم فحص 187 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد 11 ندوة توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 197 مواطن على مدار اليومين.