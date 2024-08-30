تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية فى التشيك

وكالات

قالت السلطات التشيكية إن خبراء مفرقعات قاموا بتفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، فى مصنع كيميائى كبير فى شمال غرب البلاد حيث تم العثور عليها الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة فى بيان إن الانفجار الذى تم تحت السيطرة لم يتسبب فى أضرار جسيمة، باستثناء تحطم بعض النوافذ.



وعثر على القنبلة أثناء أعمال تشييد الأسبوع الماضي. وقرر الخبراء عدم نقل القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوجراما إلى مكان من للتخلص منها، لأنها تحتوى على لية كيميائية مصممة لتأخير الانفجار.



وقام الخبراء بتغطية القنبلة بمئات من أكياس الرمل قبل عملية التفجير. وأغلقت الشرطة المنطقة على بعد كيلومترين من موقع التفجير.

وكانت مصفاة التكرير الواقعة فى أراضى تشيك وسلوفاكيا السابقة التى احتلتها ألمانيا النازية خلال الحرب تنتج الوقود للقوات النازية. واستهدفتها القوات الجوية الملكية البريطانية مرارا.