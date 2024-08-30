تعرف على أنشطة مديرية الزراعة بالمنيا خلال أسبوع

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، العديد من الأنشطة خلال الأسبوع الأخيرمن شهر أغسطس، وذلك برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل الوزارة، وتمثلت تلك الجهود فى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات حيث تم إزالة 127 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة س 20 ط س 22 ف 2 مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



بجانب معاينة 2 مشروع نفع خاص ( مشروعات تسمين مواشي ) و2 مشروع محطات تموين و تجهيز بيانات الحالات المستهدفة فى موجة الازالات رقم 23لسنة 2024 م، كذلك توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين خلال الموسم وتنقية سجل الحيازات، فقد تمكنت المديرية من توزيع كمية ما يقارب 59852 شيكارة يوريا و نترات بمراكز المحافظة ( ائتمان / اصلاح ) و ذلك خلال الأسبوع المستهدف و جارى استلام وتوزيع الوارد تباعاً حسب البرنامج المعد لذلك.

كما أصدر وكيل الوزارة توجيها عاما لجميع الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة بسرعة صرف أرصدة الأسمدة للمزارعين و حظر تجميع كروت الفلاح بالجمعية والاتباع الدقيق لإجراءات الدورة المستندية فى عملية الصرف و حظر استخدام كارت الفلاح على المنظومة فى غير مواعيد العمل الرسمية لعدم التعرض للمسائلة .

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تنقية سجلات الحيازات ومطابقتها على الحصر الفعلى على الطبيعة وتفعيل دور اللجنة القروية ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه .



ومن ناحيته قال وكيل الوزارة أن المديرية نظمت دورة " مطبقي المبيدات " التى أقيمت بإدارة المكافحة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وكذلك المعمل المركزى بهدف تدريب و رفع كفاءة 30 متدرب من شباب خريجين كلية الزراعة والمهتمين بمجال المبيدات ،

و أكد وكيل الوزارة على أهمية تزويد المتدربين بأساليب الكشف عن المبيد المغشوش وتدريبهم على استخدام الباركود و طرق التعامل الآمن مع المبيدات ، وارتداء الملابس الواقية وكذلك التخلص من العبوات المستعملة بشكل علمى يحافظ على سلامة البيئة و لا يؤثر على دورة حياة الحشرات النافعة.

وفى إطار مبادرة " صنع الإنسان المصرى " أكد وكيل الوزارة أن التدريب من خلال البرنامج التدريبي " مطبقي المبيدات " هو تدريب بالمجان ويحصل المتدرب خلال الدورة على شهادة معتمدة من المعمل المركزى بوزارة الزراعة دون تكلفة ، بجانب أن كافة خدمات مديرية الزراعة من الندوات والبرامج الإرشادية والتوصيات الفنية والحقول الإرشادية وايام الحقل وايام الحصاد بجانب دور جهاز التحسين فى الحرث تحت التربة وتوفير الجبس الزراعي جميعها بالمجان دون أى نفقات .



وأضاف قائلا، إنه بالتعاون مع المعمل المركزى للنخيل تم عقد 3 ندوات إرشادية بمراكز سمالوط شمالا وديرمواس وملوى جنوبا لمزارعي النخيل لإنتاج التمور عالية الجودة، و ندوة إرشادية لمحصول القلقاس بمركز ديرمواس

و ندوة إرشادية بمركز ملوى " دودة الحشد الخريفية" وتم عمل حقل ارشادى بمركز ملوى لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية

