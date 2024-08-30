بشاير الخير.. انطلاق حصاد محصول السمسم الأحمر فى الشرقية.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

قدم اليوم" السابع" تقريرا مصورا عن انطلاق موسم حصاد السمسم الأحمر بغيطان محافظة الشرقية، المحصول الذى يطلق عليه الأهالى المنتج الذهبى لكونه مربح وغير مكلف فى زراعته.

يقول رضا محمد من مزراعى قرية الساقية الكبيرة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه قام بزراع مساحة تقدر ب15 قيراط من السمسم الأحمر، ويحتاج الفدان من 2 إلى 3 كيلو تقاوى، وهو محصول غير مكلف ماديا ومربح، وتابع ل" اليوم السابع" أن السمسم تجود زراعته فى التربة الطينية وأن السمسم الأحمر عليه تداول من التجار ومدة بقائه فى الأرض 4 شهور، ويتم حصاده وتجميعه فى عيدان ووضعه فى الشمس من 10 ألى 15 يوما ليجف ويتم إستخراج حبات السمسم وبيعها للتجار.

ويقول المهندس أشرف نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة ،والمربحة ذات العائد الاقتصادى والغير مكلف ماديا فى زراعته، منوها أن المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام بلغت 15 ألف فدان بزيادة قدرها 1700 فدان عن العام الماضى.

وتابع "نصير" : أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التبكير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل إنتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة و الطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، توعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة.

يذكر أن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - مشتول السوق" والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربح وغير مكلف فى زراعته،مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يوما، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليا المحصول فى مرحلة النضج النهائية وعندما تبدأ العيدان فى الجف يتم الحصاد، ويتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى، وأنه يستخدم السمسم ،فى صناعة الحلويات والمخبوزات، واستخراج الزيت، ويدخل فى صناعة الطحينية، والحلاوة الطحينية، الزيت.