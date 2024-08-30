اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: نساهم بشكل كبير بحملة التطعيم ضدد شلل الأطفال بغزة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:15 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: نساهم بشكل كبير بحملة التطعيم ضدد شلل الأطفال بغزة غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، إن طواقم الهلال الأحمر تواصل عملها فى تقديم الخدمات الاسعافية والإغاثية والطبية، فى قطاع غزة رغم الصعوبات والعراقيل، والاستهداف المباشر للهلال الأحمر وجمعياته، موضحة أنه استشهد حتى الآن 19 من طواقم الهلال الأحمر جراء استهداف الاحتلال لهم وهم يؤدى عملهم الإنسانى، علاوة على اعتقال العشرات، أربعة منهم مصيرهم مجهول.

وأضافت «فرسخ» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهلال الأحمر يواصل تقديم خدماته فى قطاع غزة، وأنه يتولى تخزين التطيعمات للمحافظات الجنوبية فى القطاع ضلل شلل الأطفال، وأن الهلال الأحمر المخزن الرئسى لتطعيمات وستشارك الطواقم الطبية التابعة لها بتقيدم التطعيمات فى كافة أرجاء غزة من خلال عشر مرافق طبية، إلى جانب مستشفى الأمل.

وأشارت مسؤولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، أن النقاط الطبية التى سيتلقى فيها أطفال غزة التطعيمات ضدد شلل الأطفال موزعة بشكل استراتيجى فى مناقط مكتظة بالنازحيين تسهيلا على العائلات النازحة من الوصول بأطفالها إلى أماكن التطعيمات.

 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة