الهلال الأحمر الفلسطينى: نساهم بشكل كبير بحملة التطعيم ضدد شلل الأطفال بغزة

كتب محمد شرقاوى

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، إن طواقم الهلال الأحمر تواصل عملها فى تقديم الخدمات الاسعافية والإغاثية والطبية، فى قطاع غزة رغم الصعوبات والعراقيل، والاستهداف المباشر للهلال الأحمر وجمعياته، موضحة أنه استشهد حتى الآن 19 من طواقم الهلال الأحمر جراء استهداف الاحتلال لهم وهم يؤدى عملهم الإنسانى، علاوة على اعتقال العشرات، أربعة منهم مصيرهم مجهول.

وأضافت «فرسخ» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهلال الأحمر يواصل تقديم خدماته فى قطاع غزة، وأنه يتولى تخزين التطيعمات للمحافظات الجنوبية فى القطاع ضلل شلل الأطفال، وأن الهلال الأحمر المخزن الرئسى لتطعيمات وستشارك الطواقم الطبية التابعة لها بتقيدم التطعيمات فى كافة أرجاء غزة من خلال عشر مرافق طبية، إلى جانب مستشفى الأمل.

وأشارت مسؤولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، أن النقاط الطبية التى سيتلقى فيها أطفال غزة التطعيمات ضدد شلل الأطفال موزعة بشكل استراتيجى فى مناقط مكتظة بالنازحيين تسهيلا على العائلات النازحة من الوصول بأطفالها إلى أماكن التطعيمات.