المؤتمر الدولى لعلاج الأورام بطب المنوفية يناقش 44 محاضرة وبحث علمي

المنوفية - محمد فتحى

ناقشت فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، 44 محاضرة وبحثاعلميا جديدا حول الجديد في تشخيص وعلاج الأورام.

وذلك بحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وناجي الصغير أستاذ علاج الأورام بالجامعة الأمريكية بلبنان، والدكتور خالد كمال الدين والدكتور نبيل مبارك وعدد كبير من مؤسسي القسم أساتذة علاج وجراحة الأورام، والتخصصات الطبية المختلفةبجامعةالمنوفيةوالجامعات المصرية.والعربية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد أستاذ جراحة الأورام ورئيس جامعة المنوفية.



حرص الدكتور أحمد القاصد علي تقديم التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بقسم علاج الأورام، ومنسوبى الجامعة على صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مستشفى علاج الأورام الجديد، كمعهد بحثي وعلاجي جديد، لينضم إلي الصروح الطبية والتعليمية الفريدة بجامعة المنوفية والدولة المصرية لخدمة مرضي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

واشار إلى أن هذا القرار جاء ليتوج مجهود أعضاء القسم علي مدار ٢٦ عاما من العمل الجاد والدؤب لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المرضى مثمنا جهود أعضاء القسم ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية بالجامعة للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي و محافظ المنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة علي دعمهم مساعي الجامعة نحو التطوير والتقدم وخدمة المجتمع.

ولفت القاصد، إلى أن المستهدف من إنشاء المعهد هو زيادة السعة السريرية بطاقة (400 سرير داخلى)، ( 40 سرير رعاية مركزة، ) و(40 سرير عناية متوسطة، (6 ) غرف عمليات جراحة أورام لاستيعاب أكبر قدر من مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلا عن تقديم المعهد الخدمات الطبية عن طريق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام التي يمتلكها مستشفى الأورام الحالي التي تحرص الجامعة علي استخدام أحدث الأجهزة الطبية في العالم، بالاضافة الي منح شهادات علمية أكاديمية. كما سيقوم المعهد بالتدريب العملى للأطباء فى تخصصات علاج الأورام، ومنح درجتي الماجستير والدكتوراة فى تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام والطب النووي .

ومن جانبه وجه الدكتور ناصر عبدالباري التهنئة للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ومنسوبي القسم والجامعة علي صدور قرار مجلس الوزراء كما نقل إلي الحضور تحيات الدكتور احمد القاصد موجا له الشكر علي مابذله من جهد لإنشاء هذا الصرح الطبي واعرب عن سعادته بتواجده في المؤتمر الذي يؤدي خدمات جليله للمرضى على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة ، مشيرا إلي أنه بتفعيل وحده العلاج الإشعاعي عن قرب اصبح المعهد مركزا لتقديم خدمات هذا النوع من العلاج ويستقبل مرضى من جميع المحافظات ،واعرب عن سعادته وفخره بكونه عضوا من اعضاء قسم الأورام ،مشيدا بالبرنامج العلمي للمؤتمر وما يقدمه من موضوعات هامه تخص تشخيص علاج الأورام



كما قدم الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس القسم ورئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة علي دعمه للقسم وكلية الطب وسعية الدائم للارتقاء بابخدمة الطبية والتعليمية ، مشيرا إلي أن القسم يحتفل مع فعاليات المؤتمر السنوى السابع ببداية انشاء معهد الأورام بصدور موافقة مجلس الوزراء علي إنشائه

وأضاف أن المؤتمر يناقش على مدار يومين الجديد في علاج أورام الثدي و وأورام الرئة وأورام الجهاز الهضمي والجديد في علاج أورام الكبد و أورام الدم والغدد اللمفاوية وأورام الجهاز البولي والحديث في علاج أورام الرأس والرقبة وأورام .

وأوضح الدكتور محمد السنباوي نائب مدير مستشفى الأورام أن المركز ناقش علي مدار يومين من خلال ٨ جلسات علمية الحديث في علاج الأورام، مؤكدا علي أهمية التعاون بين الأقسام المختلفة في التشخيص والعلاج واختيار الطرق المثلي للعلاج .

كما تم خلال المؤتمر تكريم الدكتور أحمد القاصد والدكتور ناصر عبدالباري وعدد وأساتذة القسم وأعضاء القسم المتميزين



عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ونظمته شركة ليدرز لتنظيم المؤتمرات.



