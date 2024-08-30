"التدريب بالداخلية" ينظم ورشة عمل بالتعاون مع "جودة التعلم والاعتماد"

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع التدريب بالداخلية ورشة العمل الأولى بالإشتراك مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد فى إطار بروتوكول التعاون بينهما فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمنظومة التدريبية وتبنى مفاهيم ومعايير جودة التدريب الشرطى، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك المبرم بين قطاع التدريب والهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تم عقد ورشة العمل الأولى بمقر قطاع التدريب بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقطاع ، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وبعض ممثلى الهيئة.

بدأت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور بالإضافة إلى تحديد أطر تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين وأهمية إتباع المنهجية العلمية فى تطبيقات معايير الجودة وخاصة فى مجال التدريب الشرطى وآثر ذلك فى تطوير المنظومة التدريبية وإعتماد المناهج التعليمية والتدريبية للمؤسسات الشرطية لمواكبة التطور العالمى وتولى الريادة على المستوى الإقليمى والدولى فى مجال التدريب الشرطى .. كما أعرب الدكتور رئيس الهيئة خلال كلمته عن سعادته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع التدريب.. موضحاً أوجه الدعم الفنى الذى تقدمه الهيئة فى إطار بروتوكول التعاون المبرم.

كما شهدت فعاليات الورشة عرض فيلم تسجيلى لمهام ومسئوليات قطاع التدريب والمعاهد والمنشآت التدريبية التابعة له وأثر تطبيقات معايير الجودة بها، كما تم إستعراض رؤية القطاع لأهم الموضوعات المطروحة للمناقشة وفقاً لعدد من المحاور على النحو الآتى (عقد الفرق التدريبية وتبادل الخبرات بين الطرفين – تطبيق معايير الجودة على المناهج التدريبية والتعليمية لمعاهد القطاع – أوجه الدعم الفنى من الهيئة لمراجعة ملفات التقييم الذاتى للمعاهد التدريبية المتميزة – عقد لقاءات بصفة مستمرة بين كلا الطرفين).

وفى ختام فاعليات ورشة العمل تم التوجيه بإستمرار التعاون بين الجانبين ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور المشار إليها .