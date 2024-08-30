اليوم السابع
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البنتاجون: الموافقة على بيع أنظمة صواريخ هيمارس لكرواتيا بقيمة 390 مليون دولار

الجمعة، 30 أغسطس 2024 10:27 م
البنتاجون: الموافقة على بيع أنظمة صواريخ هيمارس لكرواتيا بقيمة 390 مليون دولار هيمارس
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الموافقة على بيع أنظمة صواريخ هيمارس لكرواتيا بقيمة 390 مليون دولار.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تقديمها حزمة مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني في 24 أغسطس.

وتعد هذه الحزمة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، هى الدفعة الـ 64 من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية، لأوكرانيا منذ أغسطس عام 2021، وتهدف الحزمة إلى تلبية الاحتياجات الملحة للقوات الأوكرانية، خصوصا فى مجالات الدفاع الجوى والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية.







هيمارس

كرواتيا

البنتاجون

أمريكا




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