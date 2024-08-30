اليوم السابع
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الأعلى للإعلام: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواقع وصفحات نشرت أخبارا مغرضة عن حادث طابا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:57 م
الأعلى للإعلام: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواقع وصفحات نشرت أخبارا مغرضة عن حادث طابا كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد الشاذلى

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد بعض المواقع والصفحات المصرية التى نشرت أخبارا مغرضة وغير صحيحة عن حادث طابا نقلا عن مصادر إسرائيلية مغرضة، دون التحقق من صحتها أو التأكد من اتجاهات الجهات التي تروج لها، وقامت السلطات المصرية بنفيها.

وقال المجلس فى بيان له أنه يقوم حاليا برصد هذه المواقع حفاظا على المهنية والمصداقية التى تستوجب عدم اللجوء إلى المصادر المحرضة أو المجهلة، والاعتماد على البيانات الرسمية التى تنشر الحقائق كاملة.

وناشد المجلس مختلف وسائل الإعلام بالابتعاد عن الشائعات التى تنتهك القيم والمعايير الصحفية والإعلامية وتروج أخبارا كاذبة، وضرورة الاعتماد على المصادر الموثقة الحريصة على أقصى درجات الدقة والتحرى، وإعلام الرأي العام بالحقائق كاملة.







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