اختتام مهرجان شرق تارونالارى فى أوزبكستان.. وأذربيجان تفوز بالجائزة الكبرى.. صور

سمرقند – رباب فتحى

اختتم مهرجان شرق تارونالارى الدولى للموسيقى المنعقد فى مدينة سمرقند بدولة أوزبكستان بالإعلان عن الفائزين فى المسابقة وتكريمهم.

وفاز بالجائزة الكبرى فرقة "سيمورج" الأذربيجانية وحصلت على جائزة قدرها 10 آلاف دولار.

وفى حفل كبير ضم العديد من الاستعراضات بمشاركة مئات من الراقصين، عزفت الأغانى التقليدية وشارك عدد من الفائزين فى المسابقة فى تقديم فقرات فى الحفل. واختتم الحفل بغناء المطربة الهندية شيبانى كيشاب التى جاءت من الهند كضيف شرف لحفل الختام.

وفاز بالمركز الأول الفرقة الموسيقية الوطنية لتركمنستان، وحصلت على جائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي.

أما المركز الثانى فقد حصل عليه الفريق الموسيقى الكازاخستانى وزوج الفنانين الأوزبكيين أليشر أحمدوف وفاضلة أحمدوفا. وحصل الفائزون على 3500 دولار أمريكي.

وفى المركز الثالث، فاز الفنانون من اليابان ومنغوليا وروسيا، وحصل الفائزون على جائزة قدرها 2 ألف دولار.

فى حفل توزيع الجوائز، تم تكريم فنانين من مختلف البلدان فى الفئات التالية: "أصغر مشارك"، "أفضل مشارك "، "أفضل عازف موسيقى آلي". وقد حصلوا على جوائز خاصة من منطقة سمرقند وإدارة المدينة ومنظمات أخرى.

وفى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس، وتحت رعاية اليونسكو، أقيم المهرجان الدولى الثالث عشر للموسيقى "شرق تارونالاري" أو "أنغام الشرق"، فى مدينة سمرقند.

شارك أكثر من 300 ممثل من حوالى 80 دولة حول العالم فى الحدث الموسيقى التقليدى الذى أقيم فى ساحة ريجستان منذ عام 1997.

وفى الفترة من 27 إلى 28 أغسطس، تم تنظيم مؤتمر علمى عملى دولى حول موضوع "الثقافة الموسيقية لشعوب الشرق: مبادئ الانسجام الإبداعى فى عمليات العولمة". شارك فيه أكثر من 50 متخصصًا من 32 دولة: علماء الموسيقى والفولكلور وعلماء الثقافة ورؤساء مؤسسات التعليم العالى المرموقة ورؤساء معاهد البحث العلمى الدولية.

وفى إطار المؤتمر، عُقد اجتماع بمشاركة عمداء مؤسسات التعليم العالى الفنى فى الدول التركية: تركيا، كازاخستان، قيرغيزستان، أذربيجان، أوزبكستان، وتم اعتماد قرار "اتحاد الجامعات الفنية فى الدول التركية".



مهرجان شرق تارونالارى الدولى للموسيقى



مهرجان شرق تارونالارى الدولى



عروض راقصة بمهرجان شرق تارونالارى الدولى للموسيقى



استعراض خلال مهرجان شرق تارونالارى



استعراض بمهرجان شرق تارونالارى الدولى للموسيقى



مهرجان شرق تارونالارى الدولى للموسيقى