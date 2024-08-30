إنجاز طبى جديد لعلاج شرايين الفخذ النازفة بوحدة الأشعة التداخلية بسوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن نجاح فريق طبي بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي في علاج حالة نزيف في شرايين الفخذ النازفة باستخدام القسطرة الشريانية الطرفية، وذلك لمريض يبلغ من العمر 75 سنة كان يعاني من جلطة دماغية وتمدد شرياني نازف بعد إجراء جراحة بالفخذ في الفترة الأخيرة صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج،

ومن جانبه أكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعد تأكيدًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعي، يُعد هذا الإنجاز الطبي إضافة هامة للقدرات العلاجية بمستشفى سوهاج الجامعي، ويؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المرضى وتعزز من مكانة المستشفى كأحد المراكز الطبية الرائدة في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن علاج مثل هذه الحالات بواسطة الجراحة التقليدية يحمل مخاطر كبيرة، ما يجعل هذا الإنجاز الطبي باستخدام القسطرة الشريانية الطرفية بديلاً آمنًا وفعالا ولفت إلى أن وحدة الأشعة التداخلية تقدم خدمات متنوعة تشمل علاج الأورام باستخدام القسطرة وعلاج الألم من خلال التدخلات المحدودة، مما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم رعاية طبية متقدمة.

من جهته، أكد الدكتور علاء غالب، مدير وحدة القسطرة، أنه فور عرض الحالة على الوحدة، تم اتخاذ قرار عاجل بضرورة علاجها باستخدام القسطرة الشريانية الطرفية وبهذه التقنية، تمكن الفريق الطبي من صم وسد الشرايين النازفة في الفخذ دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالعمليات الجراحية التقليدية.

كما أضاف الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي، أن وحدة الأشعة التداخلية تضم فريقًا من الكوادر الطبية المتميزة، القادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، وكذلك النزيف من مختلف أجزاء الجسم، بما في ذلك الكلى والكبد والرحم والرئتين والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الشرايين الطرفية.

وأشار الدكتور هشام عبدالغني، مدير وحدة الأشعة التداخلية، إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية تضمن كلاً من الدكتور ممتاز ثابت، والدكتور محمد عزالدين، والدكتور وليد عربي، استشاريي الأشعة بالمستشفى الجامعي، وعاونهم في العملية كل من الدكتور محمد عبدالغني، والدكتور عبدالرحمن فوده، والدكتور مصطفى أبوالمكارم، والدكتور محمد أسامة، مدرسين مساعدين بالقسم، بالإضافة إلى عبده عبداللطيف، كبير فنيي الأشعة بوحدة القسطرة.







