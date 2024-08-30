اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أغسطس 2024 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية

الجمعة، 30 أغسطس 2024 02:48 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية مشاجرة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة مع آخرين بنطاق مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كل من: "أحمد أ م " 22 عاما، و"وليد ال ع " 41  عاما، مقيمان القنايات ، مصابين بجروح قطعية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة مع آخرين بمدينة القنايات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







الشرقية

القنايات

مشاجرة

اصابة شخصين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة