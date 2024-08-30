إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة مع آخرين بنطاق مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كل من: "أحمد أ م " 22 عاما، و"وليد ال ع " 41 عاما، مقيمان القنايات ، مصابين بجروح قطعية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة مع آخرين بمدينة القنايات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.