إزالة 6 حالات تعد على أراضى زراعية ومخالفة بناء بأبو تيج والقوصية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ،إنه تم تنفيذ إزالات لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء خلال حملات بمركزي أبوتيج والقوصية ضمن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها فى عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.



وأشار محافظ اسيوط، إلى استمرار تلك الحملات لرصد التعديات أو مخالفات البناء بكافة القرى والمراكز وإزالتها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس موضحا إنه تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة داخل الحيز العمراني بمنطقة قلعة البلح بمدينة أبوتيج وذلك خلال حملات بمشاركة وإشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وهاني محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية مدينة أبوتبج ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة والمتابعة والإدارة الهندسية ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراض زراعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقريتي بني قرة وفزارة التابعة على مساحة 6 قراريط وذلك بمشاركة وإشراف أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه، ورباح حمدي رئيس الوحدة المحلية ببني قرة ومسئولي الإشغالات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بالقوصية والقرى التابعة.



جانب من حملات الإزالة