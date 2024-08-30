أوقاف كفر الشيخ: قافلة دعوية ومقرأتين ولقاء تثقيفى ومجلس الصلاة على النبى

كفر الشيخ-محمد سليمان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مقرأة للأئمة وأخرى للأوقاف، ولقاء تثقيفى للأطفال، وقافلة دعوية، بمساجد مركز ومدينة فوه، وعقد محاضرة عن دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية السليمة، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أسامه السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة. والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات.

أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، نظمت المديرية فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد " المعهد الديني"، التابع لإدارة أوقاف فوه، وقد الزم كافة خطباء بموضوع الخطبة وعنوانها " أفتان أنت يا معاذ "، موجهين جمهور المسجد إلى التحصين من الغلو والتطرف بكافة صوره، وبيان خطورة التشدد والتطرف، وأن الأنا والكبر بذرة الإرهاب، مع بيان منزلة سيدنا معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه عند رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوضيح سبب غضب النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من معاذ بن جبل، رضى الله تعالى عنه.

يذكر أن القافلة الدعوية شارك فيها الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات، والشيخ مطاوع حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة، والشيخ أحمد محمد محمود شويل، إمام وخطيب الفتح، والشيخ رجب بركات حسن خميس، إمام وخطيب، والشيخ نصر عبد الحميد على خض، إمام وخطيب، والشيخ سعيد محمد إسماعيل القلينى، والشيخ محمد أحمد محمد خلف، والشيخ سعيد صابر محمد شعبان.



مشاركة اعداد كبيرة من الأطكفال في اللقاء التثقيفي



أعضاء القافلة الدعوية بمساجد فوه



جانب من اللقاء التثقيفي



مقرأة الأئمة بكفر الشيخ