اليوم السابع
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أوقاف الشرقية تكرم 300 طفل من حفظة القرآن الكريم بالصالحية الجديدة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:50 م
أوقاف الشرقية تكرم 300 طفل من حفظة القرآن الكريم بالصالحية الجديدة تكريم الأطفال
الشرقية - إيمان مهنى

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قال  الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية،  أنه في إطار إهتمام الوزارة بالطفل، أقامت المديرية احتفالية لتكريم 300 طفل من حفظة القرآن الكريم بمدينة الصالحيه الجديده لتشجيعهم علي الاستمرار في حفظه وتلاوته.

أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات الاحتفالية اقيمت بمسجد الإطفاء بالمجاورة العاشرة بمدينة الصالحية الجديده في حضور الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة والشيخ حازم رشاد مدير إدارة أوقاف القرين والصالحية الجديدة حيث أعرب المكرمون وأسرهم عن سعادتهم داعين المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.


من جانبه، أشاد المحافظ المهندس حازم الأشموني، بدور مديرية أوقاف،  في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.







الشرقية

مديرية الأوقاف بالشرقية

تكريم حفظة القران الكريم

الصالحية الجديدة




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