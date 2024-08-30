ألمانيا تعلن إنهاء انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر

وكالات

أنهى الجنود الألمان، اليوم الجمعة، انسحابهم من النيجر، وفق ما أعلن قائد القوات البرية النيجرية وكولونيل ألمانى خلال حفل فى نيامى.

وقال الكولونيل مايجور النيجرى مامان سانى كياو خلال تلاوته بيانا وقعه مع الكولونيل الألمانى كارستن ستروس إن "وزارة الدفاع الوطنى فى جمهورية النيجر ووزارة الدفاع فى جمهورية ألمانيا الفدرالية تعلنان إنهاء انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر فى 30 أغسطس مع إغلاق الموقع العائد إليها فى القاعدة الجوية 101 فى نيامي".

واعلنت ألمانيا فى السادس من يوليو أنها أوقفت استخدام قاعدتها للنقل الجوى فى النيجر، على أن تنهى سحب جنودها بحلول 31 اغسطس.

ونهاية مايو، اتفق البلدان على مواصلة استخدام قاعدة نيامى حتى 31 أغسطس، ولم تثمر المفاوضات لتمديد هذا الأمر.

واضاف كياو "فى الإجمال، أتاحت خمس طائرات شحن إعادة ستين من عناصر القوات المسلحة الألمانية الى ألمانيا، إضافة الى 146 طنا من المعدات".

وأكد أن العملية تمت "بأمان بفضل تنسيق بين القوات المسلحة النيجرية والألمانية".

ولفت الى أن "هذا الانسحاب لا يعنى انتهاء التعاون العسكرى بين النيجر وألمانيا (...) تعهد الطرفان إبقاء علاقاتهما فى المجال العسكري".

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت بداية يوليو إنهاء هذا النوع من التعاون مع نيامي.

ويأتى انسحاب الجنود الألمان بعد انسحاب الجنود الفرنسيين نهاية 2023، على أن تغادر القوات الأميركية النيجر بحلول منتصف سبتمبر.