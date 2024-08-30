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أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:59 م
أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد وبحيرة ناصر ورأس بناس، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.

 







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