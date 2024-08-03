8490 طالب وطالبة بكفر الشيخ يؤدون غدا امتحانات الدور الثانى بالشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وعددهم 8 آلاف و490 طالب وطالبة، لأداء أول امتحانات الدور الثاني، غداُ الأحد، في مادتي اللغة العربية والإملاء والخط، والتربية الدينية، في 47 لجنة، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه سبق عقد اجتماع لمناقشة آخر الاستعدادات لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والمقرر اجراءه، غداً الأحد، الموافق 4 أغسطس الجاري، لمدة 5 أيام، ينتهي في 8 أغسطس 2024م، وأنه وجه بتطهير وتعقيم اللجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني ،وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات، إضافة لمديري الإدارات التعليمية، ومديري المرحلة الإعدادية عبر فيديو كنفرانس، مقدماً الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال أعمال امتحانات الدور الأول.

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، لخروج الامتحانات بالشكل اللائق، والحفاظ على سرية الامتحانات، مؤكداً أن المديرية ستوفر السيارات لنقل أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى اللجان بالإدارات، بمسئولية المندوب عن المظروف من استلامه من المطبعة السرية حتى وصوله للجنة وختم الأوراق، موجهاً بالمتابعة الدؤوبة للجان وعددها 47 لجنة، وتوفير المناخ الهادئ الذي يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.