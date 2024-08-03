2651 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى بالشهادة الإعدادية فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، بمحافظة دمياط، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة لتربية والتعليم بدمياط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للتنسيق مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات تطرأ خلال الامتحانات، وتواجد جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، داخل اللجان قبل وصول أوراق الأسئلة، مشيرًا أن غرف العمليات لم ترصد أي مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق حضور امتحانات الدور الثاني يبلغ 2651طالب وطالبة بدمياط، بواقع 2421طالب و طالبة بالشهادة الإعدادية، وتستمر الامتحانات لهم لمدة 6 أيام داخل 43لجنة، و 330 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية " الصناعي ،التجاري ، الزراعي، المزدوج" وتستمر امتحاناتهم لمدة 10 أيام داخل 5 لجان.

مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وحظر أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب ، أو انتحال صفة الطالب.