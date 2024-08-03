‎وزير الرى: إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى

كتبت أسماء نصار

‎شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية ، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية ( قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى ) .

‎وتم خلال ورشة العمل مناقشة الإحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفى .

‎وقال سويلم، إن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدى وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقا لمتطلبات منظومة العمل ، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم .

‎ووجه وزير الرى، بعقد ورش العمل لباقى الجهات تباعا لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب والتى تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة 2050، ومحاور "الجيل التانى لمنظومة الرى 2.0"، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى لكل فرد من العاملين.

‎ووجه بضرورة قياس الأثر التدريبى على السادة العاملين و وضع المعايير اللازمة التى تحكم قياس هذا الأثر.

